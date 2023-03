Polizeieinsatz am Niebüller Busbahnhof am Mittwochnachmittag Foto: Arndt Prenzel up-down up-down Randale am ZOB Streithähne am Niebüller ZOB: Acht Polizisten führen Randalierer ab Von Arndt Prenzel | 01.03.2023, 17:31 Uhr

Zwei Männer haben am Mittwochnachmittag (1. März) für einen Polizeieinsatz am Niebüller ZOB gesorgt. In drei Mannschaftsbussen fuhren die Ordnungshüter gegen 15 Uhr vor, um einzugreifen.