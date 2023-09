Energiewende in Nordfriesland Streit wegen PV-Anlage in Galmsbüll: Familie Römer sieht sich bestätigt - der Kreis aber auch Von Arndt Prenzel | 05.09.2023, 17:56 Uhr Stein des Anstoßes: die PV-Anlage im Garten von Familie Römer in Galmsbüll. Foto: Arndt Prenzl up-down up-down

In der Gemeinde und bei Fachleuten erfährt Familie Römer in Galmsbüll breite Unterstützung im Kampf um ihre Solaranlage, die nach Dafürhalten des Kreises so nicht hätte gebaut werden dürfen. Doch auch die Behörde in Husum hat gute Argumente.