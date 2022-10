Im Hausärztezentrum Leck lassen sich derzeit wieder viele Menschen gegen Corona impfen. Foto: Lilly Nielitz-Hart up-down up-down Omikron in Nordfriesland Impfnachfrage in Niebüll und Leck steigt durch neue Vakzine Von Lilly Nielitz-Hart | 12.10.2022, 09:52 Uhr

Im Sommer ist das Interesse am Impfen in den Hausarztpraxen in Niebüll und Leck fast zum Erliegen gekommen. Derzeit sind die Impftermine aber wieder gut gebucht.