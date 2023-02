Der westliche Teil Niebülls wird Sanierungsgebiet im Zuge der Städtebauförderung. Auf Jahre wird dann viel saniert, öffentlich und auch privat. Foto: Hagen Wohlfahrt up-down up-down Städtebauförderung in Niebüll Transparenz bei Innenstadt-Sanierung: CDU-Stadtvertreter kritisiert SPD-Antrag Von Hagen Wohlfahrt | 28.02.2023, 15:50 Uhr

Wissen alle, Bürger und Kommunalpolitiker gleichermaßen, ausreichend Bescheid, was in Niebüll in puncto Städtebauförderung in den nächsten anderthalb Jahrzehnten laufen soll? Über die Frage ist ein Streit entbrannt.