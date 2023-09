Jugendarbeit in Nordfriesland Wie die Stadt Niebüll Vandalismus eindämmen will Von Arndt Prenzel | 27.09.2023, 16:11 Uhr Kunst oder nicht, ist hier nicht die Frage. Graffiti sind in jedem Fall eine Form von Vandalismus. Foto: Arndt Prenzel up-down up-down

An der Wehle und am ZOB gab es in der Vergangenheit immer wieder Vorfälle, die in die Kategorie Vandalismus passen. Jetzt will die Stadt Niebüll gegensteuern.