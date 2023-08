Sprachen in Nordfriesland Von Platt bis Dänisch: Die Vielfalt der Sprachen wird in Leck beim Sprachen-Büfett vorgestellt Von Nordfriesland Tageblatt | 24.08.2023, 12:53 Uhr Die Vorbereitungsgruppe des Lecker Sprachen-Büfets freut sich auf viele Teilnehmer. Foto: Plattdüütsch Zentrum up-down up-down

Willkommen zum Lecker Sprachen-Büfett heißt es am 26. August. Dort können Interessierte in verschiedenen Sprachtouren die Vielfalt in Nordfriesland kennenlernen.