Stadtmarketing plant Events Konzerte, Kulturnacht, Spaß zum Ferienstart: Wird Niebülls Hauptstraße 2023 zur Feiermeile? Von Arndt Prenzel | 22.02.2023, 09:10 Uhr

Mehr Leben in die Innenstadt zu bringen, ist das erklärte Ziel des neu strukturierten Stadtmarketings. Jetzt haben die Verantwortlichen aufgelistet, was in Niebüll in den kommenden Monaten los sein wird.