Bürgermeister Friedhelm Bahnsen vor dem Gelände für den neuen Solarpark. Foto: Arndt Prenzel up-down up-down Energiewende in Nordfriesland Neuer Solarpark in Klanxbüll: Die Gemeinde hat nichts dagegen Von Arndt Prenzel | 09.03.2023, 12:13 Uhr

Windkraft, Solarenergie - im Amt Südtondern wird damit vielerorts Geld verdient. In Klanxbüll soll ein Solarpark an der Bahnlinie entstehen. Das war jetzt Thema in der Gemeindevertretung.