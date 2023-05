Ulrike Wandrey ist Yoga-Lehrerin. Zusammen mit ihrem Mann Guido bietet sie auch Klangmeditationen an. Foto: Lilly Hart up-down up-down Gesundheit in Südtondern Auf dem Stuhl oder in der Schwebe – diese Yoga-Angebote hat Südtondern zu bieten Von Lilly Nielitz-Hart | 05.05.2023, 10:41 Uhr

Bewegung hilft gegen viele Schmerzen, so auch Yoga. Was einst ein Trendsport war, scheint nun in der Breite angekommen zu sein – jedenfalls, wenn man sich die vielfältigen Angebote in Südtondern anschaut.