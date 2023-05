In Aventoft können Besucher einmal selbst in ein Segelflugzeug steigen Foto: Arndt Prenzel up-down up-down Fliegen in Nordfriesland Segelflieger für einen Tag beim Flugtag in Aventoft am 7. Mai Von Arndt Prenzel | 05.05.2023, 13:46 Uhr

Am Sonntag ist Flugtag in Aventoft: Wer möchte, kann selbst in die Luft steigen und die Segelfliegerei ausprobieren.