Schulstart in Südtondern Was kostet der Schulstart? Eine Mutter aus Risum-Lindholm berichtet Von Arndt Prenzel | 24.08.2023, 12:02 Uhr Kian und Mutter Jana Scharf sind von Sylt nach Risum-Lindholm in den Ortsteil Klockries gezogen. Foto: Arndt Prenzel up-down up-down

Kian aus Risum-Lindholm freut sich schon auf seine Einschulung in der Risem Schölj. Seine Mutter muss zuvor jedoch einiges an Kosten für diesen wichtigen Tag wuppen. Was kostet so ein Schulstart? Shz.de hat bei der Alleinerziehenden nachgefragt.