Das war der Sommerhit in Südtondern: Viele Einheimische und Urlauber kamen zu den kostenlosen Dienstags-Konzerten nach Dagebüll-Hafen. „Wir haben mit dieser Konzertreihe anscheinend genau den Nerv getroffen“, freut sich Veranstalter Klaus Schmidt vom Fremdenverkehrsverein beziehungsweise der Dagebüll Touristik. „Wir hatten Besucherzahlen immer zwischen 400 und 600 Gästen.“

Nette Leute treffen am Dagebüller Deich

Das Motto „Unkompliziert im Laufe des Abends vorbeikommen, keinen Eintritt bezahlen und kein Verzehrzwang“ sei die eine Seite des Erfolgskonzepts: „Dazu kommt: Man kann nette Leute treffen oder Bekannte aus dem Umland wiedersehen“, so Schmidt. Die Leute kommen aus Bredstedt, Niebüll, Leck oder Oster-Schnatebüll, aber auch aus anderen Bundesländern: Neue Bekanntschaften lassen sich natürlich auch machen. „Es prickelt!“

Klaus Schmidt dankt Petrus: „Bis auf zwei Ausnahmen, bei denen die Auftritte der Bands wetterbedingt in Fridas Schüün verlegten werden mussten, waren wir mit dem Wetter 2023 gut bedacht.“ Beigetragen habe dazu die neue und größere Bühne sowie die Umstellung auf oftmals nur eine Gruppe beziehungsweise die Auswahl der Musikrichtung aus den Genres Unterhaltung und Oldies.

Mendocino Express spielen am Dienstag in Dagebüll

Neben dem Genuss eines Drinks unter freiem Himmel hat der Veranstalter auch aufgerüstet: „Neben dem Crêpes-Stand hatten wir auch einen Imbiss vor Ort“, so der Dagebüller Unternehmer, der selbst auch immer vor Ort war.

Am Dienstag, 29. August, findet nun das für dieses Jahr letzte Konzert statt. Medocino Express treten auf und spielen das große Schlagerabschlusskonzert. Los geht es um 19 Uhr, das Ende der Veranstaltung ist für 22.15 Uhr geplant.

Klaus Schmidt (helles Hemd, Mitte) ist Verastalter der Konzertreihe am Dagebüller Deich. Foto: Arndt Prenzel Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Dienstags am Deich“ hat seine Erfolgsstory mitten in der Pandemie begonnen. Denn hier konnte man sich Dank Luca-App und guter Organisation an der frischen Luft treffen. Gerd Neumann vom Dagebüller HGV und der damaligen Tourismus-Organisation war damals Mitbegründer und Organisator. „Ich freue mich, dass die Veranstaltung sich so etabliert hat!“