Kristin Hansen (links) und Maria Nissen aus Niebüll stehen inzwischen bei großen TV-Produktionen vor der Kamera. Foto: Arndt Prenzel up-down up-down Künstlerinnen aus Niebüll Tatort und Abbamania-Show: Kristin Hansen und Maria Nissen machen Karriere Von Arndt Prenzel | 27.12.2022, 18:51 Uhr

Zwei Karrieren, die in Südtondern ihren Ursprung haben: Kristin Hansen und Maria Nissen haben Singen und Schauspielern an der Friedrich-Paulsen-Schule in Niebüll gelernt. Inzwischen spielen sie bei Tatort, Pfefferkörnern und auch „Abbamania – The Show“ mit.