Vom Container ins neue Klassenzimmer schleppen diese Achtklässler ihre Tische. Foto: Karin Johannsen up-down up-down Schulsanierung abgeschlossen Gemeinschaftsschule an der Lecker Au: Was jetzt alles neu ist Von Karin Johannsen | 08.03.2023, 14:59 Uhr

Beste Voraussetzungen für das Lernen: Rund 11,5 Millionen Euro wurden in den vergangenen Jahren in die Gemeinschaftsschule an der Lecker Au gesteckt.