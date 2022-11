Die Feuerwehr Niebüll-Deezbüll kühlte die heiß gelaufenen Drehgestelle an dem Zug. Foto: Bundespolizei up-down up-down Bahnstrecke Hamburg-Sylt Regionalexpress fängt in Niebüll Feuer – ein Fahrgast in Klinik Von Nordfriesland Tageblatt | 15.11.2022, 13:22 Uhr

Beim Brand an einem Regionalexpress der Deutschen Bahn ist am Montagabend in Niebüll ein Fahrgast verletzt worden. Die Marschbahn-Strecke wurde vorübergehend gesperrt.