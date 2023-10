Großalarm für mehrere Freiwillige Feuerwehren am Freitagnachmittag in Risum-Lindholm. Gegen 15.20 Uhr gingen in der Rettungsleitstelle die ersten Notrufe ein. Ein großer, historischer, reetgedeckter Hof in der Dorfstraße soll in Flammen stehen.

Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte eine massive Rauchentwicklung erkennen. Die Alarmstufe wurde umgehend erhöht. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der große, zur Zeit nicht bewohnte Hof bereits in Vollbrand und Teile des Daches waren eingestürzt.

Warnung für die Anwohner

Die Feuerwehr nahm sofort den Löschangriff von mehreren Seiten des Gebäudes auf. Nach Angaben der Polizei flogen die Funken aufgrund des starken Windes hunderte Meter weit. Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnten die Löscharbeiten teilweise nur unter schwerem Atemschutz erfolgen.

Für die Bevölkerung wurde eine Warnung herausgegeben. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Die Dorfstraße ist aktuell bis auf weiteres voll gesperrt. Die Löscharbeiten werden sich voraussichtlich noch bis in den Abend hinziehen. Die Brandursache ist noch unklar. Der Schaden dürfte in die Millionen gehen.