FOTO: Lilly Nielitz-Hart Radwege-Infrastruktur Probefahrt mit Rad: Was zwischen Niebüll und Südwesthörn schön ist und woran es hapert Von Lilly Nielitz-Hart | 26.06.2022, 10:24 Uhr

Der Kreis Nordfriesland will das Radwegenetz verbessern. In Niebüll fand dazu im Frühjahr eine Regionalkonferenz statt. Unsere Autorin hat in Südtondern eine Probefahrt unternommen.