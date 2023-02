Auf dem Gebiet des ehemaligen Lecker Militärflugplatzes ist an einem Messpunkt eine Probe mit PFAS-Kontamination genommen worden. Foto: Marco Nehmer up-down up-down Alarmierende Recherche PFAS-Verseuchung: „Ewigkeitschemikalien“ auch in Südtondern nachgewiesen Von Marco Nehmer | 24.02.2023, 16:46 Uhr

Sie gelten als krebserregend, machen womöglich unfruchtbar – und sie sind nicht abbaubar, wenn sie in die Umwelt gelangen: Die Chemikalien der PFAS-Gruppe sind ein gigantisches Problem. So ist die Lage in Südtondern.