Der ehemalige Fliegerhorst in Leck: Hinter der Start- und Landebahn ist der Tower zu sehen, links davon die frühere Feuerwache. Direkt daneben wurden PFAS in einer Probe gefunden. (Archivfoto) Foto: Gerd Müller

Giftige Chemikalien PFAS-Belastung in Leck geht auf Löschschaum zurück – Untersuchungen in Husum geplant Von Marco Nehmer | 08.03.2023, 18:55 Uhr

Bundeswehrstandorte sind möglicherweise PFAS-verseucht. In Leck ist der Ex-Nato-Flugplatz an einem Messpunkt betroffen, in Husum steht eine Kaserne unter Beobachtung, auch in Wester-Ohrstedt soll gesucht werden.