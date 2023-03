Im vergangenen Jahr verteilten die Niebüller Osterhasen Süßigkeiten und Blumensaat. Archivfoto: Arndt Prenzel up-down up-down „Osterhasen-Alarm“ 2023 Stadtmarketing-Aktion am Ostersamstag: So kann man Niebüller Osterhase werden Von Nordfriesland Tageblatt | 15.03.2023, 11:29 Uhr

Zum 18. Mal veranstaltet das Stadtmarketing in diesem Jahr den Osterhasen-Alarm in Niebüll. Dafür suchen die Verantwortlichen noch Freiwillige, die in ein Hasenkostüm schlüpfen.