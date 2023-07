Alles ist möglich: Auch sich spontan findende Bands spielen bei der Offenen Bühne. Foto: Arndt Prenzel up-down up-down Kultur in Südtondern Weshalb die Offene Bühne Niebüll so populär geworden ist Von Arndt Prenzel | 07.07.2023, 15:22 Uhr

Erst seit 2014 existiert die Offene Bühne in Niebüll, das Projekt ist längst mehr als ein Geheimtipp in der Region Südtondern. Dabei fing alles einst an einem Stammtisch an.