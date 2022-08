Broder Brodersen lebt in Fahretoft bei Niebüll und ist Ofenexperte. Er sieht einen Trend zum Specksteinofen. FOTO: Arndt Prenzel up-down up-down Energiekrise in Nordfriesland Ukraine-Krieg: Ofen-Händler in Nordfriesland verzeichnen steigende Nachfrage – nach speziellen Öfen Von Arndt Prenzel | 05.08.2022, 14:19 Uhr

Aus Sorge vor den im Zuge des Ukrainekriegs steigenden Energiepreisen setzen sich immer mehr Menschen einen Ofen in die Wohnung – so auch in Nordfriesland. Broder Brodersen, weiß worauf man achten soll. Denn der Fahretofter ist Ofen-Experte.