Unternehmer Francesco Mazuhn. Archivfoto: Karin Johannsen Nach Großbrand Wolle von Stedesander Schafen: Nordic Wool Factory will Erlöse für neues Feuerwehrhaus spenden Von Nordfriesland Tageblatt | 18.11.2022, 18:35 Uhr

Francesco Mazuhn betreibt die Nordic Wool Factory in Klintum. Der Unternehmer will die Feuerwehr in Stedesand unterstützen, die nach dem Brand am Dienstag kein Domizil mehr hat.