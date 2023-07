Der Hauptsitz der Niebüller Backstube in Niebüll. Der Betrieb hat Filialen bis nach Friedrichstadt im Süden. Foto: Arndt Prenzel up-down up-down Bäckerhandwerk in Not In Nordfrieslands Backstuben fehlt der Nachwuchs: So schildern Bäcker ihre Lage Von Birger Bahlo | 04.07.2023, 09:18 Uhr

Bäcker in Nordfriesland sind in Not. Vom „Azubi-Vakuum“ ist die Rede. Erstes und zweites Lehrjahr gibt es an den Berufsschulen schon nicht mehr.