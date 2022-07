Anwohner Helmut Martens vor der toten Esche genau gegenüber seines Hauses in Rodenäs. FOTO: Anja Werner up-down up-down Anwohner besorgt Tote Eschen drohen in Rodenäs auf die Straße zu kippen Von Anja Werner | 14.07.2022, 13:09 Uhr

Nur noch Totholz ragt an vielen Stellen der Straße Norddeich zum Teil hoch in den Himmel. Stärkere Stürme könnten diese Bäume auf die schmale Straße fallen lassen. Anwohner Helmut Martens mahnt diese Gefährdung für den Straßenverkehr an.