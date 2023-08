Nordfriesland hegt mit seinen vielen Sprachen einen einzigartigen Schatz, in den ihre Sprecher gerne Einblick geben. Am Sonnabend, 26. August, ab 13.30 Uhr lädt der Nordfriesische Verein in Kooperation mit dem Plattdüütsch Zentrum und der Nordsee Akademie auf dessen Gelände an der Flensburger Str. 18 in Leck zu einem Nachmittag der Sprachbegegnung ein.

Angebote in allen drei Sprachen zum Mitmachen

Besuchern bietet sich die Gelegenheit mittels kurzweiligen Angeboten „på dansk”, „üüb fering”, “aw Frasch“, „op Platt“ und “o synnejysk” zu unterschiedlichen Themen in die Sprachen einzutauchen. Sie können sich im Föhrer Friesisch mittels kurzer KiKaninchen-Folgen üben, auf Dänisch und Friesisch singen oder Sprichwörter in allen drei Sprachen kennenlernen. Außerdem wird der neue Dokumentarfilm über Hans Momsen gezeigt, weitere Themen sind Plattdeutsch und Demenz und Jäger und Jagd.

Musik zum Kaffee

In einer Pause gibt es Zeit zum weiteren Austausch bei Kaffee und leckerem Kuchen. Dem vielfältigen Vortrags- und Mitmachprogramm gibt die gebürtige Föhrerin Norma Schulz den musikalischen Rahmen mit ihren eigenen Liedern. Dazu wird Gary Funck, Künstlerischer Leiter des „Nordfriisk Teooter“, mit seinem Ensemble als weiteren kulturellen Leckerbissen einen Sketch in mehreren Sprachen anrichten.

Über den ganzen Nachmittag gibt es eine Tauschbörse für Bücher in den Regional- und Minderheitensprachen, Teilnehmende mögen gerne aussortierte gut erhaltenen Exemplare mitbringen.

Anmeldung erbeten

Dank der Förderung durch das Land Schleswig-Holstein und die Stiftung für die friesische Volksgruppe in Schleswig-Holstein kann die Teilnahme kostenfrei ermöglicht werden. Eine Anmeldung wird erbeten unter Telefon 04671/6024152 oder per Mail an info@nf-verein.de