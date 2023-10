Vogelschutz in Nordfriesland Ausgestattet mit GPS: So war die Säbelschnäbler-Saison an der Westküste Von Lisa Bohlander | 13.10.2023, 12:00 Uhr Am Life-Limosa-Polder im Rickelsbüller Koog wurden dieses Jahr 76 Säbelschnäbler-Familien gezählt. Foto: Andreas Bange up-down up-down

In Nordfriesland laufen verschiedene Projekte zum Schutz von Wattenmeervögeln. Insbesondere Säbelschnäbler hatten in diesem Jahr gut davon. Ein Ausblick verrät, was in der nächsten Saison ansteht.