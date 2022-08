„Lebensbegleiter“ wollen etwas gegen die zunehmende Einsamkeit von Menschen tun. FOTO: imago-images up-down up-down Corona-Pandemie als Faktor Bei Einsamkeit und Überforderung: „Lebensbegleiter“ bieten in Südtondern ihre Hilfe an Von Jan-Uwe Thoms | 04.08.2022, 12:00 Uhr

Immer mehr Menschen fühlen sich einsam oder sind in ihrem Leben überfordert. In Südtondern möchten engagierte Männer und Frauen etwas dagegen tun: Sie bieten als „Lebensbegleiter“ ihre Hilfe an.