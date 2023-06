Niebülls „schafer Tag“: Zur Vorstellung des Aktionstag hat Schäferin Nine Jochimsen die Schafe Robert und Gandolf mitgebracht. Das Foto zeigt sie zusammen mit dem Organisationsteam. Foto: Arndt Prenzel up-down up-down 16. Juni 2023 auf dem Rathausplatz Niebülls „schafer Tag“: Was bei dem Aktionstag geboten wird Von Arndt Prenzel | 01.06.2023, 10:28 Uhr

In Niebüll wird das „Mäh“ zum Kult: Rund um den Rathausplatz dreht sich am Freitag, 16. Juni, von 11 bis 18 Uhr alles um das Schaf. An verschiedenen Ständen erfährt man viel über Schafe und Lämmer, dazu gibt es Gegrilltes wie Lammburger, Lamm-Hot Dog oder Lamm-Currywurst.