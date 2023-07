Uwe Christiansen scheidet aus der Niebüller Politik aus. Er war lange Jahre Bürgervorsteher und hat in der Zeit viel erlebt. Vieles davon erzählte er jetzt. Foto: Arndt Prenzel up-down up-down Abschied aus Niebülls Politik Ex-Bürgervorsteher blickt zurück: So hat Uwe Christiansen sein Amt erlebt Von Arndt Prenzel | 01.07.2023, 15:43 Uhr

Mit Herz, Leidenschaft und Verstand hat Uwe Christiansen Politik in Niebüll mitgestaltet. Jetzt erzählt er, was er dabei so alles erlebt hat.