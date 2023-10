Stadtvertretung Niebüll Warum Balkonkraftwerke und Dach-Solaranlagen in der Innenstadt jetzt doch erlaubt werden Von Arndt Prenzel | 02.10.2023, 10:31 Uhr Solaranlagen auf Dächern sind künftig auch in der Niebüller Innenstadt erlaubt. Foto: Arndt Prenzel up-down up-down

Was lange währt: Im vergangenen Jahr noch scheiterte die Niebüller SPD in der Stadtvertretung im Bemühen, Solaranlagen auf Dächern in der Hauptstraße zuzulassen. Jetzt wird die Ortsgestaltungssatzung doch geändert.