Die Hilfe der Feuerwehr war bei einem Einsatz in der Hoyerstraße gefragt. FOTO: Arndt Prenzel Niebüll Feuerwehr im Einsatz: Hilferufe aus Senioren-Wohnanlage Von Arndt Prenzel | 30.05.2022, 12:02 Uhr

Zu einem Einsatz in der Hoyerstraße rückte die Feuerwehr am Sonntag aus. Die Bewohnerin einer Wohnanlage war in Not geraten.