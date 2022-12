Reibereien in der Stadtvertretung Niebüll. Bürgermeister Thomas Uerschels (SPD, 3. v. l.) versuchte zu vermitteln. Foto: Arndt Prenzel up-down up-down Stadtvertretung Niebüll Stadtvertreter segnen Haushalt 2023 ab und streiten über Zusammenarbeit Von Arndt Prenzel | 19.12.2022, 13:00 Uhr

Finanziell steht Niebüll gut da und so war auch nicht der Haushalt für 2023 der Aufreger in der letzten Sitzung der Stadtvertretung. SPD-Fraktionschef Andreas Esch brachte die Debatte zum köcheln – und das in Abwesenheit.