Der Kommandeur des Kommandos Aufklärung und Wirkung, Brigadegeneral Dag Baehr, enthüllt die Truppenfahne des neuen Verbands. Foto: Bundeswehr Bundeswehr in Nordfriesland Neue Fernmeldeaufklärungszentrale Nord in Stadum aufgestellt Von Stefan Petersen | 20.04.2023, 16:42 Uhr

Aus eins mach zwei: Aus dem Bataillon Elektronische Kampfführung 911 in Stadum heraus wurde die neue Fernmeldeaufklärungszentrale Nord in Bramstedtlund geschaffen, die in einem feierlich Appell in Dienst gestellt wurde.