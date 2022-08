FOTO: dpa Niebüller Ermittler erfolgreich Festnahme: Diebstähle in Langenhorn führen die Kripo auf die Spur der Schuleinbrecher von Niebüll Von Nordfriesland Tageblatt | 25.08.2022, 16:15 Uhr

Eine Reihe von Einbrüchen in Niebüller Schulen und Freizeiteinrichtungen ist aufgeklärt: Die Kripo Niebüll konnte nach zwei neuen Taten in Langenhorn nun die Täter ermitteln. Sie sind in Untersuchungshaft.