Bahnstrecke Hamburg-Sylt Nach Zwangsaufenthalt in Niebüll stranden IC-Reisende in Bredstedt Von Hagen Wohlfahrt | 19.07.2022, 17:34 Uhr

Es will einfach nicht rund laufen auf der Marschbahnstrecke. Für Regionalzug-Pendler Alltag, wurden am Montag auch Fernreisende zwischen Westerland und Berlin auf eine Geduldsprobe gestellt. In Bredstedt mussten sie umsteigen.