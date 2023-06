Am Freitag geht es los, noch laufen die Vorbereitungen: Die Schausteller bereiten auf dem Niebüller Marktplatz ihre Fahrgeschäfte vor. Foto: Sebastian Kaiser up-down up-down Freizeitangebote Südtondern Niebüller Jahrmarkt eröffnet: Was die Schausteller besonders motiviert Von Sebastian Kaiser | 01.06.2023, 19:13 Uhr

Die Vorbereitungen sind in den letzten Zügen, jetzt kann es losgehen. Der Niebüller Jahrmarkt eröffnet am Freitag, 2. Juni – abends erwartet die Besucher ein Feuerwerk. Schausteller berichten, was sie an dem Job besonders schätzen.