Die Kandidaten der Gruppierung Wir in Niebüll: (von links) Reimund Wilhelm, Armin Nowak, Frauke Rörden-Prang, Klaus Jordan, Tina Thöneböhn, Frank Steinauer. Foto: Wir in Niebüll up-down up-down Kommunalwahl 2023 in Niebüll „Wir in Niebüll“: Womit die Wählergemeinschaft um Frauke Rörden-Prang punkten will Von Hagen Wohlfahrt | 27.02.2023, 13:00 Uhr

Neben Bündnis 90/Die Grünen strebt bei der Abstimmung am 14. Mai nach bisherigem Stand noch mindestens eine weitere neue politische Gruppierung den Einzug in die Stadtvertretung an.