Jimmy Bosch (Mitte) und seine Frau Katja (re.) betreiben das „Salz & Pfeffer“ in Leck, setzen dabei nicht nur auf ihren Koch Azin Omar (li.), sondern auch auf Bella, den Gastro-Roboter. Foto: Marco Nehmer up-down up-down Neues Restaurant Mit diesem Konzept geht „Salz & Pfeffer“ in Leck an den Start Von Marco Nehmer | 02.12.2022, 11:15 Uhr

„Poseidon“-Betreiber Jimmy Bosch eröffnet am Freitag in Leck sein neues Lokal. Das „Salz & Pfeffer“ setzt an einem Standort mit Geschichte auf europäische Küche – und auf Bella, den Robo-Kellner.