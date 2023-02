Grafik: Archtiktenbüro Neycken Janislawski Sporthalle, Schule, Businesspark Millionen-Projekte: Das werden 2023 die größten Baustellen in Südtondern Von Hagen Wohlfahrt | 16.02.2023, 16:25 Uhr

Seit Jahren in der Planung, starten 2023 in Südtondern mehrere Bauvorhaben, in die die Kommunen viel Geld stecken.