Mit je 500.000 Euro für acht Schulen im Land sollen die digitalen Kompetenzen von Schülern gefördert werden. Foto: Uli Deck up-down up-down Bildung in Schleswig-Holstein Millionen für digitales Lernen – auch Schule in Nordfriesland erhält Geld Von Nordfriesland Tageblatt | 30.08.2022, 12:22 Uhr

An diesem Dienstag, 30. August, übergibt Bildungsministerin Karin Prien in Niebüll acht Förderbescheide über insgesamt vier Millionen Euro an Berufsschulen im Land.