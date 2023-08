Mehr Raum für Kultur in Niebüll Neue Färberei und Offene Bühne jetzt mit eigenem Raum Von Arndt Prenzel | 10.08.2023, 14:51 Uhr Die Kulturnacht im Juli war sehr gut besucht. Foto: Arndt Prenzel up-down up-down

Die Vereine Offene Bühne und Neue Färberei haben mehr Raum in der Öffentlichkeit bekommen: Gemeinsam bezogen sie die ehemalige Tischlerwerkstatt auf dem Hof in der Deezbüller Straße 2 in Niebüll.