Beim Discoabend der Lebenshilfe Südtondern wird gerne getanzt. Foto: Lilly Nielitz-Hart up-down up-down Disco-Abend und Sportangebote Wie die Lebenshilfe Südtondern Freizeitaktivitäten für erwachsene Menschen mit Behinderung ankurbelt Von Lilly Nielitz-Hart | 28.10.2022, 11:12 Uhr

Das Angebot in der Region ist insgesamt nicht so üppig. Die Lebenshilfe würde das gerne ändern, stößt aber an Grenzen.