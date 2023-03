Ein Autozug zwischen Niebüll und Westerland. Symbolfoto: RDC Autozug Sylt up-down up-down Bahnstrecke Hamburg-Sylt Mega-Streik: Mann will über Hindenburgdamm nach Westerland laufen Von Nordfriesland Tageblatt | 29.03.2023, 09:34 Uhr

Der Mann hatte sich in Lebensgefahr begeben: Denn am späten Nachmittag lief der Betrieb der Autozüge wieder an.