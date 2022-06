FOTO: Arndt Prenzel up-down up-down Elias Andresen präsentiert die neue CNC-Fräse, die kleinste Teile herstellen kann. Friedrich-Paulsen-Schule CNC-Fräse für Maker-Space in Niebüll: Wie kreative Köpfe Ideen umsetzen können Von Arndt Prenzel | 23.06.2022, 12:00 Uhr

An modernsten Maschinen arbeiten und eigene Projekte umsetzen – das ist im Maker-Space an der Friedrich-Paulsen-Schule in Niebüll möglich.