Der Schnee gewährt einen Blick aufs alte Mauerwerk, aber das Geheimnis um das Ende des „Club 88“ liegt seit jeher unter einer dicken Schicht aus Spekulationen. Foto: Marco Nehmer up-down up-down Ungelöstes Rätsel Lost Place vor Leck: Hier war mal ein Bordell – bis zum mysteriösen Brand Von Marco Nehmer | 17.12.2022, 16:53 Uhr

War es eine Gasexplosion – oder ein Anschlag? Die Reste des „Club 88“ an der B199 schweigen seit Jahrzehnten still. Ein Durchschussloch heizte Ende der 1980er die Spekulationen an.