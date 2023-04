Eine unendliche Geschichte: der Fall Skare. Archivfoto: Hagen Wohlfahrt up-down up-down Schlachtbetrieb in Niebüll Trotz Insolvenzantrag: Skare-Beschäftigte klagen vor Arbeitsgericht Von Hagen Wohlfahrt | 17.04.2023, 17:43 Uhr

Mehrere bisherige Mitarbeiter der Skare Fleisch GmbH in Niebüll haben am 25. April einen Termin vor dem Arbeitsgericht in Husum. Sie fordern von dem Unternehmen ausstehenden Lohn.