Mit 20 Jahren sei sie schon fast zu alt fürs professionelle Tanzen, sagt Lisann Kiekhefer. Aber das hält sie nicht ab. Foto: Lilly Nielitz-Hart
Sommertanztage in Leck 2023 „An Contemporary Dance kommt man nicht vorbei" Von Lilly Nielitz-Hart | 28.07.2023, 12:33 Uhr

Spaß und Leidenschaft brauchen die Teilnemer der Sommertanztage in Leck. In der Nordseeakademie in Leck tanzen sie klassisches Ballet, Contemporary Dance und Musical Jazz. Der nächste Termin steht schon fest.