Angriffe von Rechtsextremen dürfen nicht ignoriert werden, sagten Experten jetzt im Rahmen eines Seminars in Leck. „Wenn rassistische Äußerungen unkommentiert bleiben, wird das als Zustimmung gewertet und es können Taten folgen.“ Foto: IMAGO / Seeliger up-down up-down Rechtsextreme Gewalt in Nordfriesland Leck: Hassmails und Morddrohungen - so können sich Kommunalpolitiker wehren Von Lilly Nielitz-Hart | 30.10.2022, 14:41 Uhr | Update vor 50 Min.

Angriffe aus der rechtsextremen Szene auf Kommunalpolitiker sowie Verwaltungskräfte nehmen zu. In einem besonderen Seminar in Leck haben Experte aus Flensburg jetzt gezeigt, was Betroffene sofort tun können.