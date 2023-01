In Leck ist ein Pkw zum Ziel von Randalierern geworden. (Symbolbild) Foto: via www.imago-images.de up-down up-down Vandalismus in Leck Leck: Randalierer beschmieren Auto mit Pferdemist Von Frank Spyra | 07.01.2023, 09:46 Uhr

Lack zerkratzt, Luft aus den Reifen gelassen und mit Pferdemist beschmiert: so der Zustand eines Autos, das an der Süderholzhalle in Leck geparkt war. Der Wagen wurde laut Polizei am Freitagabend demoliert.